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Сегодня, 05:15

Блинкова уступила Фрухвиртовой в первом круге турнира в Окленде

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Анна Блинкова в первом круге турнира в Окленде уступила чешке Бренде Фрухвиртовой со счетом 5:7, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. На счету 25-летней россиянки 2 эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

Во втором круге Фрухвиртова встретится с победительницей матча Коко Гауфф (США) — Клер Лю (США).

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир WTA ASB Classic

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Бренда Фрухвиртова (Чехия, Q) — Анна Блинкова (Россия) — 7:5, 6:4

Анна Блинкова
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