Свентек — об Осаке: «Рада, что она вернулась. Когда Наоми хорошо играет, победить ее сложно»

Польская теннисистка Ига Свентек прокомментировала возвращение японки Наоми Осаки в тур после рождения дочки.

«Я очень рада, что она вернулась. Слышала, что у нее все хорошо вне корта, и это очень здорово. Буду рада с ней увидеться и пообщаться. Она всегда показывала великолепный теннис. У нее было много взлетов и падений, но когда она хорошо играет, победить ее очень сложно. Тут она победила впервые за два года. Потрясающе. Она показала, что это возможно», — сказала Свентек на пресс-конференции.

В первом круге турнира в Брисбене Осака обыграла немку Тамару Корпач со счетом 6:3, 7:6 (11:9). Это был первый матч 26-летней теннисистки после паузы. Следующей соперницей Осаки станет чешка Каролина Плишкова.