Рыбакина сыграет с Азаренко во втором круге турнира в Дубае
Белоруска Виктория Азаренко победила нидерландку Аранчу Рус в первом круге турнира серии WTA 1000 в Дубае (ОАЭ) — 6:2, 6:4.
Соперницей Азаренко во втором круге станет Елена Рыбакина (Казахстан).
Канадка Лейла Фернандес в первом круге обыграла Бернарду Перу (США) — 6:3, 6:2. Ее следующей соперницей станет итальянка Ясмин Паолини.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Виктория Азаренко (Белоруссия) — Аранча Рус (Нидерланды) — 6:2, 6:4
Лейла Фернандес (Канада) — Бернарда Пера (США, Q) — 6:3, 6:2
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