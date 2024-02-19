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Сегодня, 11:36

Рыбакина сыграет с Азаренко во втором круге турнира в Дубае

Руслан Минаев
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Белоруска Виктория Азаренко победила нидерландку Аранчу Рус в первом круге турнира серии WTA 1000 в Дубае (ОАЭ) — 6:2, 6:4.

Соперницей Азаренко во втором круге станет Елена Рыбакина (Казахстан).

Канадка Лейла Фернандес в первом круге обыграла Бернарду Перу (США) — 6:3, 6:2. Ее следующей соперницей станет итальянка Ясмин Паолини.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Азаренко (Белоруссия) — Аранча Рус (Нидерланды) — 6:2, 6:4

Лейла Фернандес (Канада) — Бернарда Пера (США, Q) — 6:3, 6:2

Теннис
Виктория Азаренко
Елена Рыбакина
Лейла Фернандес
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