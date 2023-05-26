Теннисист Ольховский посоветовал не давить на 16-летнюю теннисистку Андрееву
Советский и российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением об игре 16-летней россиянки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции.
«Игра у нее присутствует, она играет хорошо. Да, если мы посмотрим историю, были девушки и лучше, были и победы в более молодом возрасте. Но, на мой взгляд, Мирра уже молодчина, однако давайте не будем забегать вперед, оказывать какое-то давление и возлагать ожидания. Сыграет как сыграет», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».
Андреева, в данный момент занимающая 143-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), стала самой молодой теннисисткой после француженки Амели Моресмо в 1995 году, которая сумела пробиться в основную сетку «Ролан Гаррос». В финале квалификации она одержала победу над Марией-Камилой Осорио-Серрано из Колумбии со счетом 7:6 (10:8), 6:4.