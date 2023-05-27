Бронцетти стала победительницей турнира в Рабате, обыграв Грабер

Итальянская теннисистка Лючия Бронцетти стала победительницей турнира в Рабате (Марокко).

В финале она обыграла Юлию Грабер из Австрии — 6:4, 5:7, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 49 минут.

Бронцетти сделала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Грабер 3 эйса, 9 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Для 24-летней Лючии Бронцетти это первый титул WTA в карьере.

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Лючия Бронцетти (Италия) — Юлия Грабер (Австрия) — 6:4, 5:7, 7:5