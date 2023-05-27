Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 17:19

Бронцетти стала победительницей турнира в Рабате, обыграв Грабер

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Итальянская теннисистка Лючия Бронцетти стала победительницей турнира в Рабате (Марокко).

В финале она обыграла Юлию Грабер из Австрии — 6:4, 5:7, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 49 минут.

Бронцетти сделала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Грабер 3 эйса, 9 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Для 24-летней Лючии Бронцетти это первый титул WTA в карьере.

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Лючия Бронцетти (Италия) — Юлия Грабер (Австрия) — 6:4, 5:7, 7:5

Теннис
0
Читайте также
Паралимпиец пообещал Костомарову ад и обвинил Романа. Мир фигурного катания возмущен
«Даллас» в овертайме победил «Вегас» в финале конференции НХЛ
Двое военнослужащих погибли после атаки дрона-камикадзе в Брянской области
СМИ назвали последствия для Украины от появления ядерного оружия в Белоруссии
Горы с плеч: почему Армения смирилась с потерей Карабаха
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Теннисист Ольховский посоветовал не давить на 16-летнюю теннисистку Андрееву

Блинкова проиграла украинке Свитолиной в финале турнира в Страсбурге
Новости
RSS RSS
Все новости