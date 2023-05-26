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Сегодня, 20:14

Американка Сантамария в паре с россиянкой Сизиковой выиграли турнир WTA в Рабате

Виктория Кравченко
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Американка Сабрина Сантамария в паре с россиянкой Яной Сизиковой обыграли белоруску Лидию Морозову и бразильянку Ингрид Гамарра Мартинс в парном разряде финального матча турнира WTA в Рабате — 3:6, 6:1, 10:8.

Таким образом, Сантамария и Сизикова стали победительницами турнира.

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Сабрина Сантамария/Яна Сизикова (США/Россия) — Лидия Морозова/Ингрид Гамарра Мартинс (Белоруссия/Бразилия) — 3:6, 6:1, 10:8

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