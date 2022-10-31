Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 14:30

Тарпищев — об итоговом турнире WTA: «Очень маленькая вероятность, что Касаткина поборется»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от выступления Дарьи Касаткиной на итоговом турнире WTA.

«Очень маленькая вероятность, что Касаткина поборется. Свентек сейчас намного сильнее остальных играет. У Касаткиной на месте голова, она очень грамотно тактически играет. Чем медленней отскок — тем лучше Касаткиной. Свентек играет разнообразно и точно. Она первая не на один год. Выход из группы Касаткиной? Шанс маленький. Посмотрим. Адаптация, акклиматизация — это тоже важно. Но объективно, шанс не очень большой. Будем надеяться», — сказал Тарпищев «СЭ».

Итоговый турнир WTA пройдет c 31 октября по 7 ноября в Техасе. В прошлом году победительницей стала Гарбинье Мугуруса из Испании.

Теннис
Дарья Касаткина
Шамиль Тарпищев
1
0
Читайте также
ФИФА может заменить Тунис на Италию на чемпионате мира? Что происходит и позволяют ли это правила
Появилось фото поцелуя Трусовой и Кондратюка
Кличко подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры в Киеве
Мэр Белгорода подал в отставку
Киркоров грубо «послал» журналистку в ответ на неудобный вопрос
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Касаткина и Кудерметова сохранили позиции в топ-10 рейтинга WTA
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости