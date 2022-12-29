Теннисистка Пивоварова: «К сожалению, с Шараповой мы связь не поддерживаем»

Российская теннисистка Анастасия Пивоварова рассказала о взаимоотношениях с пятикратной победительницей турниров «Большого шлема» Марией Шараповой.

«Мария, скорее, была больше бизнес-партнером, мы не были подружками, — цитирует «Газета.Ru» Пивоварову. — В определенный момент она выпустила свою линию одежды Nike, и ей нужно было выбрать четверых игроков с разных континентов. Так как я была второй ракеткой мира до 18 лет, я оказалась среди этих счастливчиков. Так что здесь у нее были больше бизнес-интересы, нежели личные. К сожалению, мы связь не поддерживаем. Я поймала себя на мысли, что в нашем мире сложно дружить, если вы не разделяете какие-то активности, не можете видеться. Поэтому мне сложно поддерживать с ней отношения».

Шарапова завершила карьеру в феврале 2020 года. Россиянка дважды выигрывала «Ролан Гаррос», а также по одном разу становилась чемпионкой Australian Open, Уимблдона и US Open.