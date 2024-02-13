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Сегодня, 17:01

Тарпищев назвал главную проблему в игре первой ракетки России Касаткиной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что первой ракетке России Дарье Касаткиной нужно работать над физическим состоянием, чтобы обыгрывать сильных соперниц.

«У Касаткиной одна проблема — чем мощнее соперник, тем ей сложнее играть. По голове она играет хорошо, но физически не на том уровне, чтобы соперничать с той же Рыбакиной. Именно над физикой ей надо работать, чтобы прогрессировать», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

12 февраля Павлюченкова обыграла Касаткину в первом круге турнира в Дохе со счетом 6:2, 7:6 (7:2). Ее следующей соперницей будет украинка Марта Костюк.

11 февраля Касаткина уступила казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной в финале турнира в Абу-Даби.

Источник: https://tass.ru/sport/19969331
Теннис
Дарья Касаткина
Шамиль Тарпищев
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