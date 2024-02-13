Тарпищев назвал главную проблему в игре первой ракетки России Касаткиной

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что первой ракетке России Дарье Касаткиной нужно работать над физическим состоянием, чтобы обыгрывать сильных соперниц.

«У Касаткиной одна проблема — чем мощнее соперник, тем ей сложнее играть. По голове она играет хорошо, но физически не на том уровне, чтобы соперничать с той же Рыбакиной. Именно над физикой ей надо работать, чтобы прогрессировать», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

12 февраля Павлюченкова обыграла Касаткину в первом круге турнира в Дохе со счетом 6:2, 7:6 (7:2). Ее следующей соперницей будет украинка Марта Костюк.

11 февраля Касаткина уступила казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной в финале турнира в Абу-Даби.