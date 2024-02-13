Павлюченкова вышла в 1/8 финала турнира в Дохе после отказа украинки Костюк
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в 1/8 финала турнира в Дохе (Катар).
Во втором круге украинка Марта Костюк отказалась от продолжения встречи с россиянкой при счете 1:2 в первом сете.
Теннисистки провели на корте только 17 минут.
В следующем раунде Павлюченкова сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой.
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Марта Костюк (Украина) — 2:1 отказ 2-го игрока
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