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Сегодня, 14:28

Павлюченкова вышла в 1/8 финала турнира в Дохе после отказа украинки Костюк

Алина Савинова
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Теннисистка Анастасия Павлюченкова.
Анастасия Павлюченкова.
Фото AFP

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в 1/8 финала турнира в Дохе (Катар).

Во втором круге украинка Марта Костюк отказалась от продолжения встречи с россиянкой при счете 1:2 в первом сете.

Теннисистки провели на корте только 17 минут.

В следующем раунде Павлюченкова сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой.

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Марта Костюк (Украина) — 2:1 отказ 2-го игрока

Теннис
Анастасия Павлюченкова
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