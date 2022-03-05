Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира в Монтеррее

Украинская теннисистка Элина Свитолина в четвертьфинале турнира в Монтеррее уступила Марии Камиле Осорио из Колумбии со счетом 6:1, 5:7, 6:7 (5:7).

Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. Украинка сделала 5 эйсов и 3 двойные ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 11.

В полуфинале турнира Осорио встретится с испанкой Нурией Паррисас-Диас.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2022

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Камила Осорио (Колумбия, 5) — Элина Свитолина (Украина, 1) — 1:6, 7:5, 7:6 (7:5)