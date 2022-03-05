Хаддад Майя обыграла Боузкову и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее
Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя в четвертьфинале турнира в Монтеррее обыграла чешку Марию Боузкову со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (9:7).
Встреча продолжалась 3 часа 23 минуты. Бразильянка сделала 10 эйсов и 9 двойных ошибок, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 9.
В полуфинале Хаддад Майя встретится с победительницей матча Ван Цян (Китай) — Лейла Фернандес (Канада, 2).
Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2022
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Мария Боузкова (Чехия) — 4:6, 6:4, 7:6 (9:7)
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