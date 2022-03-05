Звонарева и Зигемунд вышли в финал парного турнира в Лионе

Российская теннисистка Вера Звонарева вышла в финал парного турнира WTA в Лионе (Франция).

В полуфинале Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд победила пару Моника Никулеску/Александра Панова (Румыния/Россия) — 4:6, 7:5, 12:10.

В финале Звонарева и Зигемунд встретятся с британками Алисией Барнетт и Оливией Николлс.

Лион (Франция)

Турнир WTA Open 6eme Sens Metropole de Lyon

Призовой фонд 239 477 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — Моника Никулеску/Александра Панова (Румыния/Россия, 4) — 4:6, 7:5, 12:10