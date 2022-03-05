Звонарева и Зигемунд вышли в финал парного турнира в Лионе
Российская теннисистка Вера Звонарева вышла в финал парного турнира WTA в Лионе (Франция).
В полуфинале Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд победила пару Моника Никулеску/Александра Панова (Румыния/Россия) — 4:6, 7:5, 12:10.
В финале Звонарева и Зигемунд встретятся с британками Алисией Барнетт и Оливией Николлс.
Лион (Франция)
Турнир WTA Open 6eme Sens Metropole de Lyon
Призовой фонд 239 477 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — Моника Никулеску/Александра Панова (Румыния/Россия, 4) — 4:6, 7:5, 12:10
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