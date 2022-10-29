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Сегодня, 08:26

Свентек прокомментировала свою группу на Итоговом турнире WTA

Сергей Разин
корреспондент
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Первая ракетка мира Ига Свентек поделилась ожиданиями от Итогового турнира WTA.

«Я чувствую, что в моей группе много разнообразия в плане того, как играют Коко, Каро и Даша. Я очень рада быть на Итоговом турнире. Я чувствую, что это праздник в честь того, что мы сделали в этом году. Я просто горжусь тем, что я здесь», — приводит слова Свентек WTA Insider.

В группе «Трэйси Остин» сыграют Ига Свентек, Кори Гауфф, Каролин Гарсия и Дарья Касаткина. В группе «Нэнси Ричи» встретятся Онс Жабер, Джессика Пегула, Мария Саккари и Арина Соболенко.

Итоговый турнир WTA пройдет c 31 октября по 7 ноября в Техасе. В прошлом году победительницей стала Гарбинье Мугуруса из Испании.

Ига Свентек
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