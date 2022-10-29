Касаткина: «Если хочешь победить на Итоговом турнире, ты должен выложиться по максимуму»

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась ожиданиями от Итогового турнира WTA.

«Очевидно, что все группы очень крутые. Я знала, что с кем бы ты ни попала, это будет большой бой, и если ты хочешь победить, ты должен выложиться по максимуму. Это будет весело», — приводит слова Касаткиной WTA Insider.

В группе «Трэйси Остин» сыграют Ига Свентек, Кори Гауфф, Каролин Гарсия и Дарья Касаткина. В группе «Нэнси Ричи» встретятся Онс Жабер, Джессика Пегула, Мария Саккари и Арина Соболенко.

Итоговый турнир WTA пройдет c 31 октября по 7 ноября в Техасе. В прошлом году победительницей стала Гарбинье Мугуруса из Испании.