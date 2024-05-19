Рахимова на отказе Таунсенд вышла во второй круг турнира в Марокко

Российская теннисистка Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира в Рабате (Марокко).

В первом круге россиянка встретилась с американкой Тейлор Таунсенд. Соперница Рахимовой снялась с матча при счете 0:2 в первом сете.

В следующем круге Рахимова сыграет с Юань Юэ из Китая.

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Камилла Рахимова (Россия) — Тейлор Таунсенд (США) - 2:0 отказ второго игрока