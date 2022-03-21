Свентек обыграла Саккари и стала победительницей турнира в Индиан-Уэллсе

Польская теннисистка Ига Свентек в финале турнира в Индиан-Уэллсе обыграла Марию Саккари из Греции со счетом 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 21 минута. Полячка сделала 2 подачи навылет и 7 двойных ошибок, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. У гречанки ни одного эйса и 7 ошибок на второй подаче, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

Для Свентек это второй титул в 2022 году — ранее она победила на турнире в Дохе.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Ига Свентек (Польша, 3) — Мария Саккари (Греция, 6) — 6:4, 6:1