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12 октября, 06:13

Самсонова и Кенин прошли во второй круг парного турнира в Сан-Диего

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Американка София Кенин и российская теннисистка Людмила Самсонова в паре обыграли канадок Ребекку Марино и Кэрол Чжао (6:2, 6:4) в матче первого круга турнира в Сан-Диего (США).

Продолжительность встречи составила 55 минут. Победительницы реализовали 4 из 6 брейкпоинтов, а проигравшие допустили одну двойную ошибку.

Следующими соперницами Кенин и Самсоновой во втором круге турнира станут Кори Гауфф и Джессика Пегула из США.

Сан-Диего (США)

Турнир WTA San Diego Open

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

София Кенин/Людмила Самсонова (США/Россия) — Ребекка Марино/Кэрол Чжао (Канада) — 6:2, 6:4

Теннис
Людмила Самсонова
София Кенин
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