Россиянка Анастасия Павлюченкова, одержавшая победу над француженкой Полин Пармантье (6:1, 7:6(7:2) в матче первого круга US Open, рассказала о сотрудничестве с Робом Стекли.

— Он пока не мой тренер, — рассказала в интервью Eurosport Павлюченко. — Это пробный вариант, я просила его помочь на US Open, так как у меня не было тренера. А после этого турнира решу, у меня есть пара кандидатур на примете.

Чего жду от матча с Бертенс? Будет очень тяжелый матч, никто не знает, как все будет. Для меня главное — играть в свой теннис и не допускать таких ошибок как во втором сете с Пармантье.