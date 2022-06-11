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Сегодня, 15:24

Соболенко сыграет с Александровой в финале турнира в Хертогенбосе

Виктория Кравченко
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Белоруска Арина Соболенко обыграла американку Шелби Рождерс (7:6 (8:6), 6:0) в полуфинале одиночного разряда турнира в Хертогенбосе.

В финале турнира Соболенко сыграет с россиянкой Екатериной Александровой, которая ранее обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову. Игра состоится 12 июня и начнется в 11.00 мск.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Шелби Роджерс (США) — 7:6 (8:6), 6:0

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Александрова в двух сетах обыграла Кудерметову и вышла в финал турнира в Хертогенбосе
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