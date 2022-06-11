Соболенко сыграет с Александровой в финале турнира в Хертогенбосе
Белоруска Арина Соболенко обыграла американку Шелби Рождерс (7:6 (8:6), 6:0) в полуфинале одиночного разряда турнира в Хертогенбосе.
В финале турнира Соболенко сыграет с россиянкой Екатериной Александровой, которая ранее обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову. Игра состоится 12 июня и начнется в 11.00 мск.
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Шелби Роджерс (США) — 7:6 (8:6), 6:0
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