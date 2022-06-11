Александрова в двух сетах обыграла Кудерметову и вышла в финал турнира в Хертогенбосе
Российская теннисистка Екатерина Александрова в полуфинале турнира в Хертогенбосе обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову со счетом 6:3, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 17 минут. 27-летняя Александрова сделала 6 эйсов и 5 двойных ошибок, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. У 25-летней Кудерметовой две ошибки на второй подаче и один реализованный брейк-пойнт.
В финале Александрова встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Шелби Роджерс (США). Для россиянки это первый финал в 2022 году в одиночном разряде.
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Екатерина Александрова (Россия, 7) — Вероника Кудерметова (Россия, 6) — 6:3, 6:1
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