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Сегодня, 13:26

Александрова в двух сетах обыграла Кудерметову и вышла в финал турнира в Хертогенбосе

Сергей Разин
корреспондент
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Екатерина Александрова.
Фото WTA

Российская теннисистка Екатерина Александрова в полуфинале турнира в Хертогенбосе обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову со счетом 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. 27-летняя Александрова сделала 6 эйсов и 5 двойных ошибок, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. У 25-летней Кудерметовой две ошибки на второй подаче и один реализованный брейк-пойнт.

В финале Александрова встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Шелби Роджерс (США). Для россиянки это первый финал в 2022 году в одиночном разряде.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Екатерина Александрова (Россия, 7) — Вероника Кудерметова (Россия, 6) — 6:3, 6:1

Вероника Кудерметова
Екатерина Александрова
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