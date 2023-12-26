Андреева — об игре в команде с Рублевым и Медведевым: «Я так нервничала, что не могла ударить по мячу»

Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась впечатлениями от совместной игры с соотечественниками Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым на выставочном турнире Мировая теннисная лига.

«Если честно, в первый день я очень нервничала. Я не могла нормально ударить по мячу. Но потом я начала чувствовать себя все лучше и лучше. И я рада, что смогла принести очки нашей команде», — цитирует Андрееву TennisUpToDate.

Команда Андреевой, Рублева и Медведева одержала победу в турнире. С ними в квартете также выступала американка Софья Кенин.

В сезоне-2023 16-летняя Андреева поднялась на 359 позиций в мировом рейтинге — с 405-го на 46-е место. Она была признана новичком года по версии WTA.