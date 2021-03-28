Соболенко прокомментировала победу над Кудерметовой на турнире в Майами
10:55
Белорусская теннисистка Арина Соболенко 28 марта в интервью сайту турнира прокомментировала победу над россиянкой Вероникой Кудерметовой в третьем круге соревнований в Майами (США).
«Это однозначно была настоящая битва, она играла очень хорошо. Ее подача была просто невероятной, и я буквально не могла с ней ничего поделать. Думаю, мне просто повезло, что я сделала брейк», — призналась Соболенко.
В следующем раунде Соболенко сыграет с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) — Маркета Вондроушова (Чехия).
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