Соболенко прокомментировала победу над Кудерметовой на турнире в Майами

Белорусская теннисистка Арина Соболенко 28 марта в интервью сайту турнира прокомментировала победу над россиянкой Вероникой Кудерметовой в третьем круге соревнований в Майами (США).

«Это однозначно была настоящая битва, она играла очень хорошо. Ее подача была просто невероятной, и я буквально не могла с ней ничего поделать. Думаю, мне просто повезло, что я сделала брейк», — призналась Соболенко.

В следующем раунде Соболенко сыграет с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) — Маркета Вондроушова (Чехия).