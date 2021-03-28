Саккари отдала Самсоновой один гейм и вышла в четвертый круг турнира в Майами
19:28
Россиянка Людмила Самсонова не смогла выйти в четвертый круг турнира в Майами. В игре 3-го круга она уступила 23-й «сеяной» гречанке Марии Саккари — 0:6, 1:6. Игра продолжалась 1 час 8 минут.
Саккари встретится со второй «сеяной» Наоми Осакой. Японка вышла в четвертый круг без борьбы — ее соперница Нина Стоянович снялась с матча.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 3 260 190 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Мария Саккари (Греция, 23) — Людмила Самсонова (Россия, Q) — 6:0, 6:1
Наоми Осака (Япония, 2) — Нина Стоянович (Сербия, Q) — 0:0 отказ 2-го игрока
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