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Саккари отдала Самсоновой один гейм и вышла в четвертый круг турнира в Майами

19:28

Россиянка Людмила Самсонова не смогла выйти в четвертый круг турнира в Майами. В игре 3-го круга она уступила 23-й «сеяной» гречанке Марии Саккари — 0:6, 1:6. Игра продолжалась 1 час 8 минут.

Саккари встретится со второй «сеяной» Наоми Осакой. Японка вышла в четвертый круг без борьбы — ее соперница Нина Стоянович снялась с матча.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 260 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Мария Саккари (Греция, 23) — Людмила Самсонова (Россия, Q) — 6:0, 6:1

Наоми Осака (Япония, 2) — Нина Стоянович (Сербия, Q) — 0:0 отказ 2-го игрока

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/miami/2021/

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