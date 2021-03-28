Кудерметова уступила Соболенко в третьем раунде турнира в Майами
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В матче третьего раунда турнира WTA в Майами (США) белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла россиянку Веронику Кудерметову (7:6, 6:4).
Матч продолжался один час и 39 минут. В следующем раунде Соболенко сыграет с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) — Маркета Вондроушова (Чехия).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 3 260 190 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 7) — Вероника Кудерметова (Россия, 32) — 7:6 (7:4), 6:4
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