Кудерметова уступила Соболенко в третьем раунде турнира в Майами

В матче третьего раунда турнира WTA в Майами (США) белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла россиянку Веронику Кудерметову (7:6, 6:4).

Матч продолжался один час и 39 минут. В следующем раунде Соболенко сыграет с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) — Маркета Вондроушова (Чехия).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 260 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 7) — Вероника Кудерметова (Россия, 32) — 7:6 (7:4), 6:4