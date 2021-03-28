Халеп снялась с матча против Севастовой из-за травмы

Румынская теннисистка Симона Халеп не смогла выйти на матч третьего раунда турнира WTA в Майами (США) против Анастасии Севастовой из Латвии. Спортсменка получила травму плеча.

В следующем раунде соперницей Севастовой стала Ана Конюх.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 260 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Анастасия Севастова (Латвия) — Симона Халеп (Румыния, 3) — 0:0 отказ 2-го игрока