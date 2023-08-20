Соболенко проиграла Муховой в полуфинале турнира в Цинциннати
Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сумела выйти в финал турнира в Цинциннати.
В полуфинале Соболенко уступила Каролине Муховой из Чехии — 7:6 (7:4), 3:6, 2:6.
Игра продолжалась 2 часа 39 минут.
В финале турнира Мухова сыграет с Коко Гауфф (США, 7).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Каролина Мухова (Чехия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 6:7 (4:7), 6:3, 6:2
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