Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 20:59

Гауфф впервые обыграла Свентек и вышла в финал турнира в Цинциннати

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Коко Гауфф.
Фото USA Today Sports

Американская теннисистка Коко Гауфф обыграла польку Игу Свентек в полуфинале турнира WTA 1000 в Цинциннати — 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Девушки провели на корте 2 часа 52 минуты. 19-летняя американка впервые в карьере обыграла Свентек, счет в личных встреча стал 1-7.

7-я ракетка мира Гауфф 6 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счетй 1-й ракетки мира Свентек 1 эйс, 3 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.

В финале турнира Гауфф сыграет с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Коко Гауфф (США, 7) — Ига Свентек (Польша, 1) — 7:6 (7:2), 3:6, 6:4

Теннис
Ига Свентек
Кори Гауфф
3
3
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тим Хенмэн: «Радукану слишком хороша, чтобы не выигрывать матчи»
Новости
RSS RSS
Все новости