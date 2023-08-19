Гауфф впервые обыграла Свентек и вышла в финал турнира в Цинциннати

Американская теннисистка Коко Гауфф обыграла польку Игу Свентек в полуфинале турнира WTA 1000 в Цинциннати — 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Девушки провели на корте 2 часа 52 минуты. 19-летняя американка впервые в карьере обыграла Свентек, счет в личных встреча стал 1-7.

7-я ракетка мира Гауфф 6 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счетй 1-й ракетки мира Свентек 1 эйс, 3 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.

В финале турнира Гауфф сыграет с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Коко Гауфф (США, 7) — Ига Свентек (Польша, 1) — 7:6 (7:2), 3:6, 6:4