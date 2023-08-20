Гауфф — о первой победе над Свентек: «Не хотела такую статистику, как у Монфиса с Джоковичем»

Американская теннисистка Коко Гауфф прокомментировала то, что впервые обыграла польку Игу Свентек. Она победила ее в полуфинале турнира в Цинциннати (7:6(7:2), 3:6, 6:4).

«Видела цитату: «Сбей меня с ног девять раз, но я поднимусь в десятый». Это песня Cardi B. Но в моем случае: «Сбей меня с ног семь раз, но я поднимусь в восьмой» (улыбается)», — сказала Гауфф после матча.

Также 19-летняя теннисистка заявила, что не хотела бы иметь такую статистику личных встреч, как у Новака Джоковича и Гаэля Монфиса (19-0).

«Не хочу обижать Гаэля, но я не хотела такую статистику, как у него с Новаком. Не хотела такого. Я стараюсь исправить ситуацию. Надеюсь, мы еще встретимся, и я подтяну цифры (сейчас 1-7). Мне добавляет уверенности то, что я способна обыгрывать таких соперниц. Она четырехкратная чемпионка «Больших шлемов», первая ракетка мира. Это показывает, что я могу быть на таком уровне», — сказала Гауфф.

В финале турнира WTA 1000 Гауфф встретится с Каролиной Муховой.