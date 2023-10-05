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Соболенко о победе над Паолини: «Я показала свой лучший теннис»

Руслан Минаев
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Белоруска Арина Соболенко прокомментировала победу над итальянкой Ясмин Паолини в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Пекине — 6:4, 7:6 (7:4).

«Она хороший игрок. Здорово двигается, отлично отбивает и заставляет тебя сражаться за каждое очко. На тай-брейке я говорила себе: «Оставайся агрессивной, играй в свой теннис и выиграешь».

До 6:4 и 3:1 я подавала отлично, но потом что-то случилось. Я начала проигрывать на своей подаче, давая ей шанс. Довольна, что получилось победить во втором сете. Я показала свой лучший теннис», — сказала первая ракетка мира после игры.

Соболенко вышла в четвертьфинал и сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая обыграла россиянку Мирру Андрееву (2:6, 6:4, 6:1).

Теннис
Арина Соболенко
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Соболенко сыграет с Рыбакиной четвертьфинал турнира в Пекине
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