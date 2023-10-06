Соболенко: «Ключ к успеху в матче с Рыбакиной — сохранять спокойствие, играть агрессивно и не торопить события»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от матча против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в рамках четвертьфинала турнира в Пекине.

В матче третьего круга белоруска победила итальянку Ясмин Паолини со счетом 6:4, 7:6 (7:4).

«Против Елены всегда получаются отличные матчи. Я думаю, мне просто нужно сосредоточиться на себе, быть агрессивной и играть в свой теннис. Знаю, что у меня будут шансы на победу в этом матче. В последней встрече, в которой я ей проиграла, я немного нервничала и торопилась. Ключ к успеху в матче с Еленой — сохранять спокойствие, играть агрессивно и не торопить события», — приводит пресс-служба WTA слова Соболенко.

Матч между Соболенко и Рыбакиной пройдет 6 октября и начнется не ранее 14.30 по московскому времени.