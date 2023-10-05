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Сегодня, 16:17

Соболенко сыграет с Рыбакиной четвертьфинал турнира в Пекине

Руслан Минаев
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Белоруска Арина Соболенко победила итальянку Ясмин Паолини в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Пекине — 6:4, 7:6 (7:4). Матч длился 1 час 39 минут.

Первая ракетка мира вышла в четвертьфинал и сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая обыграла россиянку Мирру Андрееву (2:6, 6:4, 6:1).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Ясмин Паолини (Италия) — 6:4, 7:6 (7:4)

Теннис
Арина Соболенко
Елена Рыбакина
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