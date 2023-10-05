Соболенко сыграет с Рыбакиной четвертьфинал турнира в Пекине
Белоруска Арина Соболенко победила итальянку Ясмин Паолини в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Пекине — 6:4, 7:6 (7:4). Матч длился 1 час 39 минут.
Первая ракетка мира вышла в четвертьфинал и сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая обыграла россиянку Мирру Андрееву (2:6, 6:4, 6:1).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 127 389 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Ясмин Паолини (Италия) — 6:4, 7:6 (7:4)
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