Соболенко: «Хочу грамотно и в хорошей форме подойти к Итоговому турниру»

Вторая ракетка мира Арина Соболенко в интервью «СЭ» рассказала о своих планах на конец сезона.

— Что планируете сыграть еще до конца сезона, помимо Итогового в Мексике?

— Только Москва и Итоговый турнир, чтобы не перегружать организм после болезни. Я хорошо себя физически чувствую, но все-таки хочется грамотно и в хорошей форме подойти к Финалу, чтобы не убить себя.

20 октября во втором круге Кубка Кремля Соболенко одолела Айлу Томлянович — 7:6 (7:2), 4:6, 6:1. Следующей соперницей белоруски станет россиянка Екатерина Александрова.