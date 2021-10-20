Соболенко: «Хочу грамотно и в хорошей форме подойти к Итоговому турниру»
21:30
Вторая ракетка мира Арина Соболенко в интервью «СЭ» рассказала о своих планах на конец сезона.
— Что планируете сыграть еще до конца сезона, помимо Итогового в Мексике?
— Только Москва и Итоговый турнир, чтобы не перегружать организм после болезни. Я хорошо себя физически чувствую, но все-таки хочется грамотно и в хорошей форме подойти к Финалу, чтобы не убить себя.
20 октября во втором круге Кубка Кремля Соболенко одолела Айлу Томлянович — 7:6 (7:2), 4:6, 6:1. Следующей соперницей белоруски станет россиянка Екатерина Александрова.
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