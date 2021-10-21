Павлюченкова обыграла Перу во втором раунде Кубка Кремля

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила американку Бернард Перу (6:2, 7:5) в матче второго раунда Кубка Кремля в женском одиночном разряде.

Матч продолжался один час и 41 минуту. Россиянка сделала пять эйсов, реализовала девять брейк-пойнтов и соверешила девять двойных ошибок.

В следующем раунде Павлюченкова сыграет с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) — Леся Цуренко (Украина).

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 4) — Бернарда Пера (США, Q) — 6:2, 7:5