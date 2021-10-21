Павлюченкова обыграла Перу во втором раунде Кубка Кремля
01:12
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила американку Бернард Перу (6:2, 7:5) в матче второго раунда Кубка Кремля в женском одиночном разряде.
Матч продолжался один час и 41 минуту. Россиянка сделала пять эйсов, реализовала девять брейк-пойнтов и соверешила девять двойных ошибок.
В следующем раунде Павлюченкова сыграет с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) — Леся Цуренко (Украина).
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Павлюченкова (Россия, 4) — Бернарда Пера (США, Q) — 6:2, 7:5
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