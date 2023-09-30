Шнайдер уступила Жабер в финале турнира в Нинбо

Российская теннисистка Диана Шнайдер в финале турнира в Нинбо уступила Онс Жабер из Туниса со счетом 2:6, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. На счету 19-летней россиянки ни одного эйса, двойной ошибки и реализованного брейк-пойнта. У 29-летней тунисски 3 эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Жабер выиграла второй титул WTA в 2023 году и пятый в карьере.

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Онс Жабер (Тунис, 1, WC) — Диана Шнайдер (Россия) — 6:2, 6:1