Жабер — о победе на турнире в Нинбо: «Это маленький шаг к победе в финале «Большого шлема»

Тунисская теннисистка Онс Жабер прокомментировала победу на турнире в Нинбо.

В финальном матче Жабер одержала победу над 19-летней россиянкой Дианой Шнайдер (6:2, 6:1).

«Это маленькие шаги к победе в финале «Большого шлема». Играть финал здесь было спокойнее, чем в турнире «Большого шлема», но я думаю, это поможет мне обрести больше уверенности в себе, справляться с давлением и стрессом. Я думаю, что Шнайдер — потрясающий игрок, и она действительно доставила мне проблемы. Я знаю, что счет — 6:2, 6:1, но это было сложнее, чем вы думаете. У нее большой потенциал — ее игра действительно хороша. Было забавно и мило узнать, что несколько лет назад она впервые увидела, как я играю в Москве. Она рассказала мне об этом, когда я встретила ее на Открытом чемпионате Франции в этом году», — приводит пресс-служба WTA слова спортсменки.

Для 29-летней Жабер это второй титул WTA в 2023 году и пятый в карьере. Она трижды доходила до финалов турниров «Большого Шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2022, 2023 и Открытый чемпионат США-2022). На данный момент Жабер является седьмой ракеткой мира.