Шнайдер обыграла Ван Синьюй и вышла в финал турнира в Таиланде
Российская теннисистка Диана Шнайдер победила китаянку Ван Синьюй в полуфинале турнира в Хуахине (Таиланд) — 6:2, 7:6 (7:5).
Игра продолжалась 1 час 40 минут.
Шнайдер сделала 1 эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету китаянки 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.
В финале россиянка сыграет с победительницей пары Ван Яфань (Китай) - Чжу Линь (Китай, 2).
Хуахин (Таиланд)
Турнир WTA Thailand Open
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Диана Шнайдер (Россия) — Ван Синьюй (Китай, 3) — 6:2, 7:6 (7:5)
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