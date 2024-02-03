Шнайдер в финале турнира в Хуахине сыграет с Чжу Линь
Китайская теннисистка Чжу Линь в полуфинале турнира в Хуахине (Таиланд) обыграла соотечественницу Ван Яфань со счетом 6:3, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 26 минут. На счету 30-летней китаянки 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.
В финале Чжу Линь встретится с россиянкой Дианой Шнайдер, которая ранее обыграла Ван Синьюй — 6:2, 7:6 (7:5).
Хуахин (Таиланд)
Турнир WTA Thailand Open
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Чжу Линь (Китай, 2) — Ван Яфань (Китай) — 6:3, 6:2
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