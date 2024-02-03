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3 февраля, 16:37

Шнайдер в финале турнира в Хуахине сыграет с Чжу Линь

Сергей Разин
корреспондент
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Китайская теннисистка Чжу Линь в полуфинале турнира в Хуахине (Таиланд) обыграла соотечественницу Ван Яфань со счетом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. На счету 30-летней китаянки 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

В финале Чжу Линь встретится с россиянкой Дианой Шнайдер, которая ранее обыграла Ван Синьюй — 6:2, 7:6 (7:5).

Хуахин (Таиланд)

Турнир WTA Thailand Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Чжу Линь (Китай, 2) — Ван Яфань (Китай) — 6:3, 6:2

Теннис
Диана Шнайдер
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1
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