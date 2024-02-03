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3 февраля, 12:50

Рахимова и Сизикова не смогли выйти в финал парного турнира в Хуахине

Руслан Минаев
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Россиянки Камилла Рахимова и Яна Сизикова не смогли выйти в финал парного турнира в Хуахине (Таиланд).

Дуэт проиграл в полуфинале китаянкам Го Ханьюй/Цзян Синьюй (Китай, 2) в трех сетах — 2:6, 6:4, 9:11. Матч длился 1 час 39 минут.

Ханьюй и Синьюй сыграют в финале с парой Мию Като/Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия, 1).

Хуахин (Таиланд)

Турнир WTA Thailand Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Го Ханьюй/Цзян Синьюй (Китай, 2) — Камилла Рахимова/Яна Сизикова (Россия) — 6:2, 4:6, 11:9

Теннис
Камилла Рахимова
Яна Сизикова
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