Рахимова и Сизикова не смогли выйти в финал парного турнира в Хуахине
Россиянки Камилла Рахимова и Яна Сизикова не смогли выйти в финал парного турнира в Хуахине (Таиланд).
Дуэт проиграл в полуфинале китаянкам Го Ханьюй/Цзян Синьюй (Китай, 2) в трех сетах — 2:6, 6:4, 9:11. Матч длился 1 час 39 минут.
Ханьюй и Синьюй сыграют в финале с парой Мию Като/Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия, 1).
Хуахин (Таиланд)
Турнир WTA Thailand Open
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Го Ханьюй/Цзян Синьюй (Китай, 2) — Камилла Рахимова/Яна Сизикова (Россия) — 6:2, 4:6, 11:9
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