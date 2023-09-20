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Сегодня, 15:00

Шнайдер не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла китаянке Ван Сиюй во втором круге турнира WTA 250 в Гуанчжоу.

Матч завершился со счетом 4:6, 5:7. Девушки провели на корте 1 час 38 минут.

На счету 83-й ракетки мира Шнайдер 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 2. 88-я ракетка мира Сиюй 7 раз подала навылет, допустила 2 двойные и реализовала 3 брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале китаянка сыграет с победительницей матча Юань Юэ (Китай, WC) — Виктория Грунчакова (Словакия, LL).

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA Galaxy Holding Group Guangzhou Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ван Сиюй (Китай) — Диана Шнайдер (Россия) — 6:4, 7:5

Теннис
Диана Шнайдер
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