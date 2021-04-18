Шарма вышла в финал турнира в Чарльстоне

Австралийская теннисистка Астра Шарма в полуфинале турнира в Чарльстоне обыграла колумбийку Марию-Камилу Осорио Серрано со счетом 7:6 (7:5), 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Австралийка сделала 3 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 6.

В финале турнира Шарма встретится с Онс Жабер из Туниса. Встреча пройдет 18 апреля и начнется в 19:00 мск.

Чарльстон (США)

Турнир WTA MUSC Health Women's Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Астра Шарма (Австралия) — Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия) — 7:6 (7:5), 6:1