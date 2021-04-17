Жабер прошла в финал турнира WTA в Чарльстоне
22:43
Теннисистка из Туниса Онс Жабер победила Данку Ковинич из Черногории в полуфинале турнира WTA в Чарльстоне (США) — 6:3, 6:0.
Встреча продолжалась 1 час и 31 минуту.
В финале турнира Жабер сыграет с победителем пары Астра Шарма — Мария-Камила Осорио Серрано.
Чарльстон (США)
Турнир WTA MUSC Health Women's Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Онс Жабер (Тунис, 1) — Данка Ковинич (Черногория) — 6:3, 6:0
2
Зачет
vs
1
Офсайд
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