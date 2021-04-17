Жабер прошла в финал турнира WTA в Чарльстоне

Теннисистка из Туниса Онс Жабер победила Данку Ковинич из Черногории в полуфинале турнира WTA в Чарльстоне (США) — 6:3, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час и 31 минуту.

В финале турнира Жабер сыграет с победителем пары Астра Шарма — Мария-Камила Осорио Серрано.

Чарльстон (США)

Турнир WTA MUSC Health Women's Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Онс Жабер (Тунис, 1) — Данка Ковинич (Черногория) — 6:3, 6:0