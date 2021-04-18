Астра Шарма выиграла первый титул WTA в карьере
23:30
Австралийка Астра Шарма стала победительницей турнира в Чарльстоне.
В финале она обыграла первую ракетку турнира Онс Жабер из Туниса со счетом 2:6, 7:5, 6:1. Матч продолжался 1 час 55 минут.
Шарма завоевала свой первый одиночный титул WTA в карьере.
Чарльстон (США)
Турнир WTA MUSC Health Women's Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Астра Шарма (Австралия) — Онс Жабер (Тунис, 1) — 2:6, 7:5, 6:1
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Зачет
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