Астра Шарма выиграла первый титул WTA в карьере

Австралийка Астра Шарма стала победительницей турнира в Чарльстоне.

В финале она обыграла первую ракетку турнира Онс Жабер из Туниса со счетом 2:6, 7:5, 6:1. Матч продолжался 1 час 55 минут.

Шарма завоевала свой первый одиночный титул WTA в карьере.

Чарльстон (США)

Турнир WTA MUSC Health Women's Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Астра Шарма (Австралия) — Онс Жабер (Тунис, 1) — 2:6, 7:5, 6:1