Шарапова показала, как тренируется во время самоизоляции

Мария Шарапова выложила новое видео в сториз своего Instagram. Она показала, как поддерживает форму во время карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса. Россиянка в конце февраля объявила о завершении карьеры.

Сезон был прерван до 13 июля из-за пандемии. По последним данным, всего выявлено 1 331 032 случая заражения коронавирусом на территории 184 стран. Умерших — 73 917 человек, выздоровело — 275 851.

По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.