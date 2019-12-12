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Шарапова не примет участия в турнире в Шэньчжэне

09:57
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова не примет участия в турнире в Шэньчжэне, который пройдет с 4 по 11 января 2020 года. Директор соревнований Луис Карвальо сообщил, что организаторам не удалось договориться об участии россиянки.

— Шарапова связана с IMG, а мы также являемся проектом IMG, поэтому всегда на связи с ними, — приводит Tennis World USA слова Карвальо. - В данной ситуации мы не достигли договоркнности. Возможно, Шарапова хотела чего-то нового, но и мы, в свою очередь, стали обращаться к другим игрокам.

В 2019 году Шарапова дошла до четвертьфинала турнира в Шэньчжэне, но снялась по ходу матча против представительницы Белоруссии Арины Соболенко при счете 1:6, 2:4.

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