Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова не примет участия в турнире в Шэньчжэне, который пройдет с 4 по 11 января 2020 года. Директор соревнований Луис Карвальо сообщил, что организаторам не удалось договориться об участии россиянки.

— Шарапова связана с IMG, а мы также являемся проектом IMG, поэтому всегда на связи с ними, — приводит Tennis World USA слова Карвальо. - В данной ситуации мы не достигли договоркнности. Возможно, Шарапова хотела чего-то нового, но и мы, в свою очередь, стали обращаться к другим игрокам.

В 2019 году Шарапова дошла до четвертьфинала турнира в Шэньчжэне, но снялась по ходу матча против представительницы Белоруссии Арины Соболенко при счете 1:6, 2:4.