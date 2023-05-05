Селиваненко прокомментировал разгромное поражение Кудерметовой в матче со Свентек

Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко поделился мнением о полуфинальном матче турнира в Мадриде между россиянкой Вероникой Кудерметовой и полькой Игой Свентек.

«Ига играет в очень самобытный теннис, к которому Вероника в числе многих игроков пока никак не может приспособиться. Пока что в их встречах у Иги лучше получается использовать все свои сильные качества и навязывать свою игру», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Матч Кудерметова — Свентек завершился со счетом 1:6, 1:6.

В финале польская теннисистка сыграет против Арины Соболенко из Белоруссии.