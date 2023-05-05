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Сегодня, 14:37

Селиваненко поделился ожиданиями от матча Соболенко со Свентек в финале турнира в Мадриде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко прокомментировал предстоящий финальный поединок турнира в Мадриде, в котором встретятся полька Ига Свентек и белоруска Арина Соболенко.

«Противостояние Иги и Арины на сегодня одно из главных в туре. Они проповедуют разный стиль игры, и в каждом матче присутствует свой сюжет. Успех в таких матчах приходит как правило к тому, кто сумеет превзойти соперника в тактике и выиграть самые важные мячи», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Финальный матч турнира пройдет завтра, 6 мая, начало — 19.30 мск.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10847126-selivanenko-podelilsya-ozhidaniyami-ot-matcha-sobolenko-so-shventek-v-finale-turnira-v-madride.html
Теннис
Арина Соболенко
Ига Свентек
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