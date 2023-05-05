Свентек — о финале против Соболенко: «Играть с Алиной всегда довольно тяжело»

Польская теннисистка Ига Свентек высказалась о предстоящей встрече с белорусской спортсменкой Ариной Соболенко в финальном матче турнира в Мадриде.

«Я готова к большему. Думаю, это будет хороший финал. Играть с Алиной всегда довольно тяжело. Нужно быть интенсивной и сохранять концентрацию. Я уверена, что буду готова к этой встрече», — приводит слова Свентек Eurosport.

Финальный матч турнира пройдет завтра, 6 мая, начало — 19.30 мск.