Селиваненко о победе Александровой в Хертогенбосе: «Она готова выигрывать большие турниры»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» победу российской теннисистки Екатерины Александровой над соотечественницей Вероникой Кудерметовой (4:6, 6:4, 7:6 (7:3) в финале турнира WTA в Хертогенбосе (Нидерланды).

«Для Екатерины важна любая победа. По своему уровню она готова выигрывать большие турниры. Ей очень важно приобрести уверенность, поверить в себя. Поможет ли эта победа психологически при выступлении на Уимблдоне? Подготовка к Уимблдону — это само собой. Но для Александровой принципиально важен сам факт победы. Сегодня Екатерина оказалась сильнее», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Александрова завоевала четвертый титул в карьере и во второй раз стала победителем турнира на травяном покрытии.