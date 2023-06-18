Александрова победила Кудерметову в российском финале турнира в Хертогенбосе
Российская теннисистка Екатерина Александрова стала победителем турнира WTA в Хертогенбосе (Нидерланды).
В финале спортсменка обыграла другую представительницу России Веронику Кудерметову в трех сетах — 4:6, 6:4, 7:6 (7:3).
Александрова завоевала четвертый титул в карьере и во второй раз стала победителем турнира на травяном покрытии.
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Финал
Екатерина Александрова (Россия, 4) — Вероника Кудерметова (Россия, 1) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:3)
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