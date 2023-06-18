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Сегодня, 18:23

Александрова победила Кудерметову в российском финале турнира в Хертогенбосе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Екатерина Александрова.
Фото AFP

Российская теннисистка Екатерина Александрова стала победителем турнира WTA в Хертогенбосе (Нидерланды).

В финале спортсменка обыграла другую представительницу России Веронику Кудерметову в трех сетах — 4:6, 6:4, 7:6 (7:3).

Александрова завоевала четвертый титул в карьере и во второй раз стала победителем турнира на травяном покрытии.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Екатерина Александрова (Россия, 4) — Вероника Кудерметова (Россия, 1) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:3)

Теннис
Вероника Кудерметова
Екатерина Александрова
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