Александрова победила Кудерметову в российском финале турнира в Хертогенбосе

Российская теннисистка Екатерина Александрова стала победителем турнира WTA в Хертогенбосе (Нидерланды).

В финале спортсменка обыграла другую представительницу России Веронику Кудерметову в трех сетах — 4:6, 6:4, 7:6 (7:3).

Александрова завоевала четвертый титул в карьере и во второй раз стала победителем турнира на травяном покрытии.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Екатерина Александрова (Россия, 4) — Вероника Кудерметова (Россия, 1) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:3)